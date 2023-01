Piqué responde a Shakira y anuncia que Casio patrocinará la Kings League

Al parecer la historia de Shakira y Piqué continuará, luego de que se estrenara la nueva canción de la colombiana con el productor argentino Bizarrap, se hizo popular varias comparaciones de marcas, entre ellas Casio.

Gerard Piqué anunció en un strem que Casio será el nuevo patrocionador de la Kings League, en la transmisión el exfutbolista del Barcelona, presumió su nuevo reloj.

También regaló uno a los presidentes de cada club, 'este reloj es para toda la vida eh', dijo Piqué,

Ibai Llanos se preguntaba que había pasado, "es que no me he enterado", dijo el influencer, mientras Gerard Romero preguntó porque había entrado Casio y el Kun Agüero respondió "por la canción de Shakira"

Gerard Piqué anuncia que CASIO, es nuevo patrocinador de la Kings League. El campeón del mundo lo presentó con uno en su mano. pic.twitter.com/mfjflAt8G1 — Indepe News (@NewsIndepe) January 13, 2023

