Piqué, víctima de burlas e insultos en Clásico tras separación con Shakira

No le perdonan su presunta infidelidad. Durante la victoria del Barcelona en el Clásico ante Real Madrid en gira por Estados Unidos, el defensa Blaugrana, Gerard Piqué, recibió insultos y burlas que hacían referencia a su separación con la cantante Shakira.

Durante el calentamiento culé y tras su ingreso en la parte complementaria, la afición que se dio cita al Allegiant Stadium mostró su apoyo a la intérprete colombiana.

"Shakira, Shakira", coreaba en su mayoría la afición del Real Madrid, pero también unos cuantos del Barcelona, cuando Piqué tocaba el balón.

ABUCHEADO Cada vez que Gerard Pique toca el balón la afición se mete con él y es abucheado y gritan el nombre de Shakira. @Karla_Uz pic.twitter.com/no2SCixjfk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 24, 2022

LO QUE NO MATA, LO HACE MÁS FUERTE

Tras el triunfo del Barça, Jordi Alba habló ante los medios y compartió su postura sobre las burlas e insultos que realizaron en contra de Piqué.

"No sé a qué se deben esos pitos, los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho, ya le conocemos, es de admirar y sin cero presión.

"Creo que le motiva que le piten, llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño, lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada", explicó.

