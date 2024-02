‘Pony’ Ruiz sufrió bullyIng antes de ser campeón de la Liga MX con Santos Laguna

Rodrigo Ruiz, mejor conocido como el ‘Pony’, ha sido uno de los mejores jugadores extranjeros que ha tenido el futbol mexicano en la era reciente y que es recordado por el gran toque de balón que tenía, ha revelado las burlas que sufrió por compañeros en sus inicios como futbolista.

Una de las características físicas de ‘Pony´Ruiz era su estatura, que más que provocarle una desventaja en el campo de juego, el chileno siempre supo como sacarle provecho a su condición, pero en los inicios de su carrera sufrió bastantes burlas debido a eso.

“Si me lo dijeron (que por la estatura no podía jugar), que seguramente fue así, el bullying ha existido toda la vida, nada más que antes quizá no se le daba tanta importancia, pero nunca me afectó, al contrario, me causaba risa, porque estaba falto de estatura, pero tenía otras condiciones, era jugador rápido, tenía otras condiciones y le sacaba provecho a eso”, declaró el ex de Santos.

De igual forma la leyenda de Santos Laguna mencionó que esto no es un tema exclusivo que se vea en los vestidores, pues tanto padres de los niños como los mismos clubes le cierran la puerta a las nuevas generaciones por no cumplir con dichos requisitos.

esa situación no fue impedimento para poder jugar futbol, pero hay equipos y me ha tocado escuchar a papás preocupados por sus hijos porque son bajitos”, mencionó ‘Pony’ para Mediotiempo.