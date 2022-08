Qatar 2022: Argentino creó Instagram para intercambiar estampas y llenar el álbum

La fiebre por el Mundial aumenta cada día más, y es que Panini sacó el álbum de la Copa del Mundo en algunos países de Sudamérica, por lo que los aficionados comenzaron a llenar el libro.

Sin embargo, un estudiante acaparó los reflectores tras convertirse en el primer argentino en llenar el álbum, pero lo llamativo fue que utilizó las redes sociales para conseguirlo.

Se trata de Francisco Di Pietro, que gastó al rededor de 18 mil pesos argentinos en sobres de estampas y al tener una gran cantidad de repetidas, decidió crear la cuenta "@FiguritasmundialUADE". Cabe destacar que su familia lo apoyó comprando los paquetitos que venden, por lo que no todo salió de sus bolsillos.

"Fue una locura todo el proceso. Con mi hermano nos encargamos de comprar los paquetes con el presupuesto que nos daba la familia. Cada miembro colaboró con lo que pudo, así que lo pagamos entre todos. Mucha gente nos preguntaban si nos habíamos ido del presupuesto, pero por suerte no pasó", explicó para el programa de radio Todo Pasa.

"Despues de abrir los sobres, conseguimos un pilón para intercambiar, y armé un Instagram para poder cambiar figuritas en la facultad. La gente me mandaba las figuritas repetidas que tenía y veía cuales me servían. Ahí, conseguía las que me faltaban y publicaba las que no, para que toda la gente pudiera ver cuales eran las que seguían en circulación", explicó.

Francisco Di Pietro reveló que se comunicó con Panini para saber si tendría alguna recompensa por ser el primer argentino en llenar el álbum, de hecho, esperaba que lo llevaran al Mundial. Sin embargo, confirmó que no ha recibido una respuesta por parte de la compañía. De igual manera, aseguró que no cambiaría su logro por absolutamente nada.

"Yo soñaba con que me llevaran a Qatar, pero a este ritmo parece que no va a pasar nada, ja. No lo cambiaría por nada, aunque lo puedo pensar si me ofrecen un departamento o un auto, ja", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ALAN MOZO CUMPLIÓ SUEÑO DE UNA FANÁTICA AL REGALARLE UN JERSEY