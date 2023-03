Qatar 2022: Enzo Fernández reveló su secreto con Messi antes de meter gol a México

El mediocampista argentino, Enzo Fernández, estuvo en entrevista con TyC Sports, donde habló sobre Qatar 2022 y los momentos más importantes durante la Copa del Mundo, la cual la ganó la Selección de Argentina.

El jugador, que actualmente milita en el Chelsea, contó cómo fue su relación con Messi y cómo se vivió el partido que para él fue el más importante en Qatar 2022, que fue contra la Selección Mexicana.

"Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo 'viste que te dije, hijo de p.…'. Fue muy emocionante", reveló para TyC Sports Enzo.

"Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco cómo es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos”, reveló Fernández.

