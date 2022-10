Qatar 2022: Mujer regala boletos del Mundial a su marido para pasar tiempo con su amante

¿Te imaginas que tu pareja te regale boletos del evento deportivo más importante del mundo? Sería hermoso que la persona con la que llevas años compartiendo tu vida tenga un gesto de tal magnitud, incluso podría considerarse como la prueba de amor más grande... pero no todos pueden presumir algo así y quienes pueden tienen un alto precio que pagar.

Este es el caso de "Sarah" y su marido, quien tiene boletos para la Copa del Mundo de Qatar, pero porque su esposa ha deseado pasar unas vacaciones románticas con su amante, así lo contó la protagonista para el diario británico Metro.

"Solo llevo cuatro meses con mi novio. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos" aseguró la mujer de 42 años de edad.

Sarah conoció a su novio en un sitio de citas para personas casadas, y aunque asegura que si se llegará a descubrir su infidelidad su matrimonio estaría destruido, también se dice feliz algo que incluso su propio marido ha notado y celebra el cambio en su mujer.

"Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja", aseveró

La Copa del Mundo comenzará el próximo 20 de noviembre cuando Qatar enfrente a Ecuador en el Estadio Al-Khor.

