Rafa Nadal, tomó sus vacaciones en Islas Baleares y aceleró al máximo en una moto acuática

Rafael Nadal pasó unos relajados días después de abandonar Wimbledon por una lesión abdominal, pues tuvo un desgarro de 7 mm, y se le vio a lado de sus personas cercanas en un yate en Formentera, Islas Baleares de España.

El español se encuentra en su recuperación de cara al US Open y, a pesar de su lesión, se le vio feliz y a todo motor en una moto acuática con sus allegados, además de que nadó en el Mar Mediterráneo.

En las fotos se observa a Rafa Nadal en su lujoso yate en una isla cerca de donde nació y se le vio relajado y en buena forma, por lo que, a una semana de su lesión, puede ser que se recupere al 100 por ciento para el de Estados Unidos.

Tras abandonar Wimbledon, Novak Djokovic se acercó en títulos a Nadal, pero el español puede estar un poco ‘relajado’ porque seguramente, por no estar vacunado, Nole no disputará el US Open.

