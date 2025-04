Ratón interrumpe partido en la MLS; es capturado por el arquero de Austin FC

Durante el encuentro disputado el pasado sábado 12 de abril en la cancha del BC Place entre Vancouver Whitecaps y Austin, un insólito visitante se robó la atención: un ratón apareció en pleno campo de juego.

Partido entre Austin y Whitecaps | AP

El pequeño roedor fue captado corriendo por el césped mientras el partido se desarrollaba, generando y sorpresa entre los futbolistas, quienes se percataron de este curiosos suceso.

Brad Stuver, arquero del Austin FC, fue quién encargó de sacar al roedor de la cancha, quien con una paciencia y habilidad increíble, tomó al ratón con ambas manos para retirarlo del campo sin lastimarlo.

Austin FC goalkeeper Brad Stuver just CAUGHT A MOUSE ON THE FIELD in Vancouver



I love this league. pic.twitter.com/oh85oVvvmq

— Tom Bogert (@tombogert) April 12, 2025