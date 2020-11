Raúl Jiménez: Adama Traoré 'se molestó' por tener menor valoración que el mexicano en FIFA 21

La temporada pasada, Adama Traoré fue uno de los jugadores más a disgusto con su valoración dentro del videojuego FIFA 20, y este año, pese a subir sus números, el extremo español volvió a mostrarse inconforme en una dinámica junto a su compañero Connor Coady.

“¿80 en físico? Es un desastre, mi amigo. ¡Y el pase (68)! Es una... dejen de jugar conmigo. En el físico, Raúl (Jiménez) tiene un puntaje más alto, ¡vamos! No voy con eso. No... No voy a decir nada más. Es una broma… ¿Cómo él puede tener 83 (Raúl) de físico?”, dijo Adama entre risas tras comparar sus números con los de Jiménez.

“¿Raúl tiene más que él? ¿Cómo Raúl puede ser más fuerte que él? ¿Eso no es correcto o sí?”, le respondió su compañero Coady tras la molestia al conocer su valoración.

Pese a tener números un tanto bajos en sus estadísticas de tiro, pase y defensa, Adama es uno de os jugadores más utilizados por su velocidad y regate, siendo estas dos variantes de las más premiadas en la jugabilidad de FIFA 21.

