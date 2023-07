Raúl Jiménez reveló que Chicharito lo golpeó cuando estaban en el Tri: 'Me dejó moretón'

Raúl Jiménez y Javier 'Chicharito' Hernández coincidieron durante años en la Selección Mexicana, pues ambos peleaban continuamente el puesto del '9' titular del Tri. Es por eso por lo que generaron una gran relación y eso quedó de manifiesto durante las concentraciones y festejos de los goles.

Uno de los más grandes fue aquel del partido de Eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014, en donde México estaba contra las cuerdas frente a Panamá y Jiménez metió un gol de chilena que permitió que a la postre el Tri calificara a la Copa del Mundo.

En una entrevista con Antonio de Valdés, el canterano del América contó como vivió ese gol y lo que llamó la atención fue la celebración junto a Chicharito, pues relató que fue tan efusivo que le dejó un moretón.

"Chicharito venía a abrazarme, me mete un puñetazo y me dejó un moretón. Esa me la cobré", contó entre risas el atacante.

