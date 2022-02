Raúl Orvañanos sobre críticas en redes: 'Me han dado con un tubo'

Raúl Orvañanos, cronista deportivo que ha obsequiado su voz a la narración de partidos del futbol mexicano el último par de décadas, ha sido duramente criticado los últimos años en redes sociales, situación que el exfutbolista reprueba cuando se llega a los insultos pero acepta cuando se trata de una crítica constructiva.

"A mí me han dado con un tubo, pero todos cometemos errores, eso me lleva a superarme; lo que no me gusta son los insultos de gente que está en el anonimato, pero todas las demás opiniones, buenas y malas, se aceptan", contó Orvañanos en entrevista con La Afición.

"En mi carrera hay de todo, momentos muy especiales; por ejemplo, los mundiales que transmitimos con Enrique Bermúdez son un gran recuerdo, era la época en la que Televisa no perdía con la competencia, teníamos buen auditorio, las Copas del Mundo me llenan de un recuerdo satisfactorio, las eliminatorias. Cuando yo me voy a Fox Sport me gustó mucho transmitir la Copa Libertadores", apuntó.

Orvañanos recuerda emotivo cómo fue que pasó de la cancha al micrófono, existiendo grandes nombres involucrados en los inicios de su travesía con la crónica deportiva.

"Lo venía pensando desde antes de retirarme del futbol, un tío fue un cronista muy importante de beisbol: Eduardo Orvañanos. Siempre me llamó la atención esta parte del futbol. Un día le pedí chance a Carlos Alazraki y empecé de reportero en Noti 13, que conducía José Ramón Fernández; en esa época no había tanta competencia y eso me ayudó, porque era bastante malo al principio, no sé si sea bueno ya, pero antes era más malo. A la gente hay que darle digerido, lo que piensas", indicó Raúl.

