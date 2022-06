Real Madrid: Fernando Alonso besó el escudo merengue en una firma de autógrafos

Fernando Alonso ha dejado ver en diferentes ocasiones que el aficionado al Real Madrid, pues nunca lo ha ocultado. Hace unos días el piloto de la Fórmula 1 fue captado besando el escudo merengue cuando daba un autógrafo.

Con el rostro lleno de felicidad el corredor de Alpine agarró el plumón, firmó el jersey y besó el logo del equipo. Fue aplaudido y se tomó fotografías sin más problema.

Esto de Fernando Alonso tras firmar la camiseta del Real Madrid es muy grande !

Como no te voy a querer !! pic.twitter.com/pCZ2bUU6D3 — Javier Gimeno Priede (@JavierGimenoP) June 13, 2022

Cabe destacar que tiempo atrás Fernando Alonso no pudo explicar por qué es hincha al Real Madrid, pues él mismo sentenció que nació para serlo. La página @Madridismoreal publicó el video con la famosa frase: “Un sentimiento, no trates de entenderlo”.

“Esto empieza desde que era pequeño, mi padre era gran aficionado al Real Madrid y me inculcó los valores del club. Desde pequeño viví la Quinta del Buitre y todo lo que llegó a partir de ahí, lo intenté disfrutar al máximo y con toda la pasión. Muchas veces me han preguntado por qué era del Real Madrid. Nunca he tenido una respuesta clara. Soy del Real Madrid porque soy del Real Madrid. Tampoco sé por qué tengo los ojos marrones.

“El Real Madrid me eligió a mí para ser, como millones de personas, hinchas de este gran club. De alguna manera, hemos nacido para ser aficionados de este gran club. Soy un socio más de este club, con mucho orgullo y honor. ¡Hala Madrid y nada más!”.

