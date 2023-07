Revelan la historia de supuesta violencia familiar de Marco Antonio 'N' por 30 años

La historia de supuesta violencia familiar ejercida por el ex árbitro Marco Antonio ‘N’, ha sido revelada por su expareja, mostrando un patrón que se extendió durante casi tres décadas. En el relato, se ha conocido que incluso su propia hija lo denunció.

La ex esposa de Marco Antonio ‘N’ expresó que sufrió de maltrato y abuso, siendo víctima de golpes y agresiones verbales. La situación se tornó aún más angustiante cuando, según la expareja, el exárbitro le exigió sumisión y silencio, bajo amenazas de consecuencias más graves si se atrevía a denunciarlo. Incluso llegó a mencionar vínculos con personas pertenecientes a la peligrosa Unión Tepito, lo que incrementó el temor de la víctima.

“Quise quitarle estos documentos (las escrituras de su casa), y no me lo permitió. Avanzó por las escaleras, yo traté de agarrarlos mientras él me golpeaba. Él me decía que por ser su esposa debía de ser sumisa y no podía decir nada, aunque me lastimara. Me amenazó (por denunciarlo), me dijo que la persona que lo defiende conoce a personas de la Unión Tepito” comentó la expareja para proceso.

Un año tras la denuncia, las autoridades intervinieron y detuvieron al supuesto agresor. En consecuencia, Marco Antonio N’ se enfrenta a cargos por violencia familiar, lo que ha derivado en una orden de restricción que le prohíbe acercarse a la víctima y al domicilio donde ocurrieron los hechos, así como establecer cualquier tipo de comunicación con su ex esposa.

La denuncia de la hija, ha sido fundamental para sacar a la luz la historia de supuesta violencia familiar que ha afectado a su propia familia durante tanto tiempo. Las autoridades continúan investigando el caso.

