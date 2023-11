Ricardo Ferretti sobre Chicharito: 'Me decepciona por el ser humano que conocí'

En la mesa de Futbol Picante, el extécnico de Cruz Azul y ahora panelista, Ricardo Ferretti, expresó su decepción por el delantero Javier Hernández, luego de su reacción tras la victoria de México contra Honduras.

Ferretti dijo que está sorprendido por el comportamiento de Hernández, quien ha sido criticado por los videos que ha subido últimamente, recordando que está lesionado y ha roto su convenio con Los Angeles Galaxy.

"ME DECEPCIONA POR EL SER HUMANO QUE YO CONOCÍ DE JAVIER HERNÁNDEZ, ESTE NO ES EL JAVIER HERNÁNDEZ" ¡CONTUNDENTE EL TUCA FERRETTI SOBRE CHICHARITO! pic.twitter.com/cijgRgQ7xG — Futbol Picante (@futpicante) November 23, 2023

"En primer lugar me sorprende porque la verdad lo veo y no es la persona que conocí, que me ayudó, la verdad. No sé cómo expresarlo, pero es una persona totalmente distinta. La versión que tengo de Javier Hernández es otra completamente distinta a la que está hablando, para mí ese no es Javier Hernández", comento Ferretti

"La verdad me decepciona por el ser humano que yo conocí de Javier Hernández, este no es el Javier Hernández, no sé qué expresarte, nunca había escuchado una declaración de él tan inadecuada como esta, no está en sus cinco sentidos, se dejó llevar más por corazón que por su cabeza", sentenció.

Desde que se lesionó jugando en Europa, Javier Hernández ha estado más activo en Twitch y en TikTok que dentro de las canchas, por el momento el delantero que brilló en las Chivas y en el Manchester United se encuentra sin equipo.

