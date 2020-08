Rodolfo Pizarro y Cubo Torres apostarán en el Inter Miami vs Atlanta United

Inter Miami recibirá a Atlanta United este miércoles, partido que juntará a viejos conocidos del futbol mexicano. Rodolfo Pizarro por parte del equipo de Beckham y Erick Torres, quien regresó a la MLS esta temporada.

Ante el prometedor partido, el exfutbolista de Rayados aseguró que apostará con el Cubo, pues tiene mucha comunicación con él.

“Sí he hablado con ellos. Con Cubo hablo mucho, sí creo que vamos a apostar, me dijo que apostáramos algo, no hemos decidido qué, pero sí vamos a apostar algo”, mencionó Pizarro en conferencia de prensa.

Además, Jürgen Damm, exjugador de Tigres, podría debutar en la Liga estadounidense, ya que no ha tenido actividad desde que llegó a Atlanta, pues su entrenador considera que le falta más entrenamiento con el grupo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOX SPORTS: PUSIERON EL ESCUDO DE MONARCAS AL DAR LA ALINEACIÓN DE MAZATLÁN