Roger Federer cantó tema de los Beatles para un anuncio

Roger Federer no solo ha sido uno de los mejores tenista, sino que también ha demostrado su talento como cantante para un comercial.

El tenista suizo demostró sus dotes musicales entonando el tema 'With a little help from my friend' de The Beatles a capela para una campaña publicitaria.

Federer comienza entonando la melodía, mientras se le suman varios actores que lo acompañan con una duración de poco más de un minuto.

@rogerfederer " Roger Federer singt Beatles Song «With a little help from my friends» #Sunrise pic.twitter.com/Kbjnjax3xS — DinoraRF (@norinchi_df) September 16, 2020

Con 39 años, el suizo tuvo complicaciones para continuar la temporada 2020; sin embargo, espera poder recuperar su carrera para el próximo año.

