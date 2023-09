'Ruso' Zamogilny defendió a Roberto Gómez Junco tras ser acusado "racista": 'Cero discriminación'

Roberto Gómez Junco fue criticado en redes sociales tras dar su comentario sobre los jugadores de raza negra al estar hablando del tema del llamado de Julián Quiñones a la Selección Mexicana.

"No se habla mucho del factor raza, pero sí hay una incidencia muy clara. La raza negra con la potencia y con los cambios de ritmo. Francia es una potencia por esa mezcla de razas, si no tienes ese extra que tiene la raza negra, que tiene condiciones que el jugador blanco no tiene", señaló Goméz Junco.

Gomez Junco habla de la diferencia genética que tienen las “razas humanas”, aunque el concepto actualmente no es bien aceptado creo que toca un punto clave de una característica física que marca diferencia en el fútbol. Como seres humanos todos, hay que aceptar esa diferencia y… https://t.co/bz9OeWuNPL — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) September 5, 2023

Este comentario le valió al comentarista ser fuertemente criticado en redes sociales. Es por eso, por lo que Damian 'Ruso' Zamogilny defendió a su colega de ESPN, al asegurar que en ningún momento su comentario tuvo tintes discriminatorios.

"Gómez Junco habla de la diferencia genética que tienen las “razas humanas”, aunque el concepto actualmente no es bien aceptado, creo que toca un punto clave de una característica física que marca diferencia en el fútbol. Como seres humanos todos, hay que aceptar esa diferencia y para determinados deportes esa genética que poseen algunos grupos de personas supone una ventaja. Cero discriminación de Roberto Gómez Junco", señaló en redes sociales

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAITELSON VE UNA SANCIÓN HASTA DE 100 JUEGOS PARA JULIO URÍAS EN MLB: 'NADA LO SALVARÁ'