Salcido, con coraje cuando La Volpe lo llamaba Cirilo: 'No se sabe mi nombre, qué mam...'

Carlos Salcido confesó que se molestaba cuando Ricardo Lavolpe lo llamaba Cirilo. Recientemente en una entrevista que le hizo Toño de Valdés para su canal de Youtube, el exjugador confesó que le daba coraje cada que lo llamarán Cirilo.

"Fue algo muy chistoso, pero de repente me dio un poquito de coraje, yo iba empezando a jugar tenía dos años jugando futbol profesional, me llaman porque Omar Briceño se reporta lesionado, todos se concentraban el domingo, tenían que estar en el CAR, el lunes reporté con Chivas y de la oficina me llaman, te tienes que presentar con Selección mañana martes, me puse contento porque era mi primer llamado”, confesó el exjugador.

"Llego y los primeros días Lavolpe me dice Cirilo, entones yo lógico respetas, güey no se sabe ni mi nombre por qué me llama, después me dio mucha risa, pero al principio fue de 'qué mamón'”, aseguró Salcido.

Carlos platicó aue fue hasta que Jorge Campos le dijo a Lavolpe que no se llamaba de esa manera, “que no se llama Cirilo, Salcido, pasaron tres cuatros días, fue una buena anécdota, ni me conoce, me trajo de relleno”, aseguró en la entrevista con Valdés.

