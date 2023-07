Salinas Pliego explota tras derrota del Tri: 'No sirven para nada'

La Selección Mexicana cayó ante Qatar en la Copa Oro, lo que molestó al empresario y dueño del Mazatlán, Ricardo Salinas Pliego, quien mandó un mensaje fuerte tras la derrota de los dirigidos por Jaime Lozano.

“¿Y ahora a quién van a culpar por la actuación de la Decepción Nacional? ¿Ya entendieron? Se cansaron de fallar. Viven en un country, andan en BMW para arriba (haciendo referencia a un meme de TikTok)”, aseveró el presidente de Grupo Salinas.

Asimismo, Salinas Pliego volvió a señalar que el Tricolor 'no sirve para nada': “Acuérdense, mala y cara, pero muy mexicana… No sirven para nada, pero soberanas”, siguió el empresario en su cuenta de Twitter tras la derrota.

Finalmente, Ricardo Salinas Pliego le mandó un recadito a todos los que les echan la culpa a los dueños de futbol, aseverando que la culpa es de los futbolistas en la cancha que no pueden meter un gol en 90 minutos.

“Ahorita sale la bola de pendejos a culparme a mí y a los otros dueños porque los señoritos no pueden meterle 1 gol a la Selección de Qatar… pero cuando es hora de entrenar llegan desvelados, se quejan del calor, de la duración de los entrenamientos, etc. La portería mide 7.20 x 2.4 metros y no pueden meter una pelota, ah, pero la culpa es mía”.

