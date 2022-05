Salinas Pliego le ofreció regresar a Faitelson a TV Azteca: 'Lo espero con una buen oferta'

David Faitelson volvió a 'trollear' a Ricardo Salinas Pliego luego de que se conocieran a los finalistas de la Liga MX. Y es que el periodista le hizo burla al empresario en Twitter, donde aseguraba que ha cambiado de equipo en cada fase.

"Nadie como Don Ricardo Salinas en la historia del futbol mundial. Ha tenido un club diferente en cada etapa de las finales del futbol mexicano. Dejó al Mazatlán, se fue con el Puebla. Dejó al Puebla y ahora es del Atlas… ¡Grande, Don Ricardo!", publicó el comunicador de ESPN.

Sin embargo, el presidente de Grupo Salinas no tardó en responder e incluso le propuso volver a su televisora, donde afirmó que ya se encuentra esperándolo con una buena oferta.

Daviiid… en estos días uno ya no puede ser fan de varios equipos porque lo acusan de cosas raras . Ya mejor deje a @espn y devuélvase al mejor equipo de comentaristas @AztecaDeportes, por acá lo espero con una buena oferta… solo recuerde que no pago para que me peguen . — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 23, 2022

"David, en estos días uno ya no puede ser fan de varios equipos porque lo acusan de cosas raras. Ya mejor deje a ESPN y devuélvase al mejor equipo de comentaristas, Azteca Deportes, por acá lo espero con una buena oferta. Solo recuerde que no pago para que me peguen", contestó el empresario.

Inmediatamente los internautas se pronunciaron al respecto, asegurando que la oferta se la merece el colaborador de RÉCORD, José Ramón Fernández; sin embargo, Salinas Pliego contestó con un contundente 'no'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI: DESPIDIÓ CON EMOTIVAS PALABRAS A ÁNGEL DI MARÍA DEL PSG