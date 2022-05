Messi: Despidió con emotivas palabras a Ángel Di María del PSG

Ángel Di María se despidió del Paris Saín-Germain este sábado en la última jornada de la Ligue 1 y tras finalizar su etapa con el club parisino, varios compañeros del Fideo le dedicaron un mensaje en redes sociales, Leo Messi fue uno de los más emotivos.

“Fe un placer haber compartido este último año con vos en París. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero no es lo mismo estar el día a día a vernos cada tanto. Me confirmaste lo que ya sabía, que sos una gran persona, tanto vos como tu familia.

“Como jugadores y sobre lo que hiciste en este club no hay que decir: todo impresionante. Les deseo lo mejor en este nuevo paso, los vamos a extrañar”, escribió Messi en Instagram.

A este mensaje se le sumó el de Neymar Jr., quien compartió varios momentos en la cancha con el PSG y su amistad era obvia.

“Fue un placer compartir estos años contigo, guardaré para siempre los momentos que tuvimos. Eres un crack dentro del campo, pero eres mucho más afuera. Te deseo suerte en tu nueva etapa. Te extrañaré un montón ya lo sabes”, dijo el brasileño.

Con el PSG, Di María ganó 5 títulos de Ligue 1, 5 Copas de Francia, 4 Copas de Liga y 4 Trofeos de Campeones para sumar un total de 18 títulos.

“Siete años es muchísimo. Hay muy pocos jugadores en la historia de clubes que están más de cinco, seis años. Llegar a siete con este club tan grande como el PSG, ganar la liga número 10, ganar tantos títulos.

“Me hace sentir en mi casa, hablo francés… no quiero hablar aquí, pero en los restaurantes hablo con la gente. Me pongo muy nervioso. Quiero que lo sepa la gente, que puedo tener comunicación y charla con las personas, me cuesta muchísimo”, dijo como palabras finales Di María.

