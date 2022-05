Canelo Álvarez sobre ir a apoyar al Atlas en la Final: 'Si Eddy Reynoso me invita yo voy'

Saúl 'Canelo' Álvarez reconoció que le encantaría estar apoyando al Atlas en la Gran Final del Torneo Clausura 2022 que disputará ante el Pachuca.

Durante la conferencia de prensa que les otorgó a los medios de comunicación tras inaugurar el torneo de golf -"No Golf, No Life"- con el que busca impulsar a jóvenes mexicanos, el pugilista tapatío destacó que acudiría al Estadio Jalisco con invitación de Eddy Reynoso.

"Si me invita Eddy (a la Final de Ida), ¿por qué no?, la verdad es que me encantaría estar ahí apoyando al Atlas", comentó.

"SI ME INVITAN" Ojo, @AtlasFC@Canelo aceptó que le encantaría estar apoyando al campeón del futbol mexicano en la Final que disputará ante Pachua.



@Jocelinflores / https://t.co/gk2X1C7lrP pic.twitter.com/BRdawLrdf7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 23, 2022

El conjunto Rojinegro recibirá a los Tuzos en la Ida el jueves 26 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco.

Posteriormente, la Vuelta se jugará el domingo 29 de mayo a las 20:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo.

ATLAS INVITÓ AL CANELO

De acuerdo con información del 'Francotirador', colaboradro de RÉCORD, el equipo del Atlas ya invitó al Canelo para que asista al Estadio Jalisco y pueda presencial el compomiso ante Pachuca.

Pues mis FRANKS, especialmente los rojinegros, les puedo adelantar queeeeee… El CANELO ya está oficialmente invitado a la Final del JALISCO, sólo falta que confirme…@record_mexico https://t.co/1SPVWPeM1s — El Francotirador (@franco_record) May 23, 2022

Sin embargo, el club Rojinegro se encuentra a la espera de la confirmación por parte del Campeón mundial indiscutido de las 168 libras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ VIAJÓ DE GRECIA A CIUDAD DE MÉXICO PARA INAUGURAR TORNEO DE GOLF