Faitelson y Salinas Pliego hacen las paces gracias a una foto ‘nostálgica’

Desde que salió la entrevista de David Faitelson con el Escorpión Dorado, inició una batalla de tuits entre el periodista mexicano y el empresario Ricardo Salinas Pliego, pues el presidente de Grupo Salinas argumentó que David mintió en algunas declaraciones.

Parece ser que la pelea por medio de la red social terminó e hicieron las pases, pues Faitelson compartió una fotografía donde aparece el equipo de deportes de TV Azteca, donde destacan personas como José Ramón Fernández, Víctor Trujillo, André Marín, Toño Moreno y Roberto Gómez Junco.

“La prueba de que yo sí jugué. Quizá no tendríamos el reconocimiento del americanismo; quizá no seríamos el equipo favorito de la 4T y quizá la comunicación de nuestro vestidor no haya sido la mejor, pero de que jugábamos, jugábamos”, escribió el analista de ESPN.

La prueba de que yo “sí jugué”…

Después, volvió a sacar la pelea en contra de Salinas Pliego. “Don Ricardo Salinas, saludos, perdone usted, otra vez yo. Es difícil ‘silenciarme’ y ando algo nostálgico. Le dejó la postal del mejor equipo del que usted haya sido jamás. Faltan Christian Martinoli y Luis García Postigo. Nada que ver con el Morelia, Veracruz, Mazatlán. Este ganaba y arrasaba”, tuiteó David.

Sin más comentarios, el dueño de TV Azteca le otorgó el perdón a quien fuera su trabajar hace unos años. “Jajaja. Ok, te perdono”, respondió Salinas Pliego con un emoji de risa.

