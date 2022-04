Joaquín López Dóriga estuvo en La Última Palabra y calificó al Tata Martino con un ‘6’

El periodista mexicano Joaquín López-Dóriga fue el invitado de este martes en La Última Palabra, programa de Fox Sports, y a pesar de no demostrarlo consecutivamente, el Teacher abrió su lado analista deportivo y habló sobre la Selección Mexicana, sobre todo de el paso de Gerardo Martino.

López-Dóriga dejó en claro que no le gusta como juega el Tricolor y calificó al Tata con un seis. “Yo creo que lo que no pesa en el Azteca es la Selección. No puedes culpar a una afición o a un estadio de cuando vas como vas”, mencionó Joaquín.

“No sé (si reprueba a Martino), primero la salud y entiendo que no puede viajar en avión por el tema del ojo. Hasta el día de hoy seis (de calificación al desempeño de Martino)”, agregó.

6, LA CALIFICACIÓN DE JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA PARA EL TRI DE MARTINO "CREO QUE CON 'CHICHARITO' HAY ALGO MÁS PORQUE NO LO DICEN" #LUP | @lopezdoriga habló claro y directo sobre la Selección Mexicana de cara al Mundial 2022 pic.twitter.com/LiehXRGTop — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 27, 2022

Al igual que la afición y que varios periodistas deportivos, el exconductor del noticiero estelar de Televisa, comentó que él llevaría a Javier Hernández porque se tienen que llevar a los mejores futbolistas a Qatar 2022.

“Yo llevaría a los mejores y yo creo que Javier Hernández es de los mejores”, dijo López-Dóriga. Después de que Rubén Rodríguez le explicara por qué Chicharito no va al Tri, Joaquín fue concreto:

“O sea que aquí una falla es para siempre, es una soberbia. Creo que hay algo más porque no lo dicen”, expresó el Teacher.

