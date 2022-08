Santiago Giménez: Regaló su medalla de Campeón con Cruz Azul a un aficionado

Mucho se ha hablado últimamente sobre Santiago Giménez y su paso del Cruz Azul al Feyenoord, sin embargo de manera extra cancha también ha dado de que hablar luego de que demostrara su calidad como persona al regalarle a un aficionado su medalla de Campeón del Clausura 2021 de la Liga MX.

Rubén Acevedo es el nombre del seguidor Cementero quien es reconocido por jugadores, directivos y varias personas de La Noria ya que es común verlo afuera de las instalaciones por lo que Giménez sabía bien a quien le dio la presea de manera inesperada.

A través de una entrevista para W Radio, Don Rubén narra cómo fue el momento en el que el delantero lo buscó para darle el presente el cual estaba dentro de una pequeña caja blanca.

Aunque muchos personajes han tenido Grandes detalles con “El Fan número 1”, NINGUNO lo ha conmovido tanto como lo hizo el “Bebote”. Aquí el video donde explica cómo vivió el momento en el que le dio el obsequio después del título de liga del CL21. pic.twitter.com/jBNmPyvsMz — Héctor Hernández (@HectorHa11) August 2, 2022

"Unas tres semanas después (del título) yo estaba aquí, como siempre, y Santiago me llamó para acercarme; pensé que me regalaría algo, pero no pensaba que fuera esta sorpresa, saca esta cajita e imaginé que eran un reloj o perfume, le agradecí y cuando quise alejarme, me pidió que lo abriera frente a él", explicó el hombre.

Finalmente, en el video se muestra que la caja blanca cuenta con dedicatoria de parte del ahora jugador del Feyenoord: "Para el Fan #1 con mucho cariño de tu amigo, Santiago Giménez. La novena también es tuya", se lee.