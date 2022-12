Schweinsteiger coquetea con presentadora durante la Final de Qatar 2022

Bastian Schweinsteiger, excentrocampista de la Selección de Alemania y Campeón del Mundo 2014, le hizo una broma su compañera Esther Sedlaczek durante un programa deportivo de la cadena alemana ARD.

Y es que el exjugador la dejó sin palabras cuando la invitó de vacaciones, “gracias, Esther, ha sido muy divertido. Ahora nos vamos juntos de vacaciones dos semanas, ¿no?”, dijo Bastian.

Esther con voz nerviosa dijo, “sí, por supuesto”, pero rápidamente se convirtió en un “no, no, no, claro que no, “diviértete con tu familia”, exclamó.

“Mi primer campeonato del mundo como presentadora llega a su fin. Gracias, Basti, gracias a todo el equipo y felicidades, Argentina. Ha sido un placer”, compartió Sedlaczek.

