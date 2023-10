Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, compartió una anécdota sorprendente sobre su primer encuentro con Igor Lichnovsky, actual jugador del América, durante su tiempo en Cruz Azul. La curiosa historia revela cómo nació su amistad en las instalaciones del equipo mexicano.

Giménez y Lichnovsky coincidieron en Cruz Azul desde 2018 hasta 2020, período en el que comenzaron a forjar una amistad sólida. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea memorable es cómo se originó su relación.

Según Santiago Giménez, el primer encuentro tuvo lugar en las duchas del vestuario. En una transmisión en vivo del futbolista chileno, reveló que vio a Lichnovsky en las duchas del club con la espalda cubierta de tatuajes. Intrigado por la situación, Santiago no dudó en preguntarle sobre sus tatuajes.

"Acababas de llegar de Necaxa, ¿no? Y me acuerdo de que estábamos entrenando y veo a Igor entrar a la ducha. Veo que tiene la espalda toda tatuada y se me ocurre preguntarle, '¿por qué tienes tatuada toda la espalda?' Se voltea y me dice, 'por cosas que he pasado en la vida'", relató Giménez.

Sin embargo, Igor Lichnovsky añadió más detalles a la historia y dejó en claro que Santiago Giménez la había hecho parecer menos incómoda de lo que realmente fue. Lichnovsky bromeó diciendo: "Me está dejando mal. Eres nuevo en el equipo y, estando desnudo, me hablas por primera vez y me preguntas por mi tatuaje. Hubieras esperado a que me secara, hermano, y me pusiera mis calzoncillos".

A pesar de su amistad y tiempo compartido en Cruz Azul, Lichnovsky no logró ganar un campeonato de la Liga MX con el equipo, mientras que Santiago Giménez sí logró esta hazaña.

