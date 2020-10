Sebastián Saucedo, listo para votar y sacar a Donald Trump de la presidencia

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos serán el próximo 3 de noviembre, y Sebastián Saucedo está listo para votar. Y es que el mediocampista de Pumas, nacido en California, emitirá su voto a distancia, para con ello ayudar a que Donald Trump salga de la presidencia del país de las Barras y las Estrellas.

Además de que resaltó que en diferentes ramas relacionadas con el deporte, los protagonistas del mismo han externado su desacuerdo con la política del actual presidente norteamericano, y votando pueden lograr que Trump no siga al frente y llegue Joe Biden.

“Yo creo que hay que sacar al presidente que está ahorita, la verdad es que mucha gente no lo quiere, muchos atletas de la NBA, de futbol americano, todo tipo de atletas no lo quieren y sí hay que sacarlo”, dijo a W Deportes.

Para el jugador auriazul será importante emitir el voto para así elegir a un nuevo presidente que se haga cargo de Estados Unidos, ya que esa es la manera de terminar con la problemática que hay ahora en tierras estadounidense, entre ellas, el racismo, con el cual, Saucedo está en completo desacuerdo.

“Por eso hay muchas protestas, muchas cosas que están pasando y que no deben de pasar. El racismo tiene que parar, eso es máximo porque el racismo no se puede hacer, la verdad que no y eso es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos que hay mucho racismo y eso tiene que parar”, indicó el jugador auriazul, quien también cuenta con la nacionalidad mexicana por el origen de sus padres.

