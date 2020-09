Selección Italia: Roberto Mancini dejó en la banca a Chiellini porque no traía lentes

En el debut de la selección de Italia en la UEFA Nations League ante Bosnia y Herzegovina, la azzurra igualó 1-1 con el cuadro balcánico.

Pero más allá del resultado, la polémica se dio cuando Giorgio Chiellini, experimentado zaguero italiano, se quedó en la banca por una extraña razón.

"Fue culpa mía. Me enseñaron la alineación y no llevaba mis gafas puestas. Simplemente dije que estaba correcta, no me di cuenta que (Francesco) Acerbi estaba en lugar de Chiellini", confesó el técnico Roberto Mancini.

"En cualquier caso, el plan era que cada uno jugara un partido como titular. Le pregunté a Giorgio si quería jugar hoy o contra Holanda, y me dijo que hoy, pero habrá que cambiarlo. No es como si hubiéramos alineado un defensa en vez de un portero, no es un error grave, pero sí es un error", añadió el estratega.

El próximo lunes el combinado italiano se medirá a Holanda en duelo de la segunda Fecha de la Nations League, encuentro para el que Chiellini será titular.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: FUE ELEGIDO POR LA AFICIÓN COMO JUGADOR DE LA TEMPORADA DE WOLVERHAMPTON