Shakira lanzó indirecta y rechazó ser parte de la Queens League de Piqué

Hace unos días, uno de los líderes de la Kings League propuso invitar a Shakira para que fuese parte de un equipo dentro de la próxima Queens League de Gerard Piqué.

En sus historias de Instagram, la cantante colombiana compartió una fotografía con la indirecta "This Barbie is out of your league", lo que dejó claro que no quiere involucrarse en el proyecto.

La Kings League, creada por el ex de Shakira, tuvo tanto éxito en su primer año que ya se puso en marcha la Queen League, que será la rama femenil del torneo.

Kun Agüero fue quien realizó la propuesta como una "broma" durante uno de sus streams, el argentino dijo que podrían internar conseguir a Shakira como jugadora de un equipo que tendría a Piqué como presidente.

