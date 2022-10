Shakira: Se filtró la letra de Monotonía, la nueva canción que tendría a Piqué de inspiración

Monotonía, el nuevo sencillo de Shakira está por estrenarse la madrugada de este jueves y partes de la canción han comenzado ha filtrarse, teniendo como claro destinatario de la letra a su ahora exmarido, el futbolista Gerard Piqué.

Y es que si bien la misma colombiana ha dejado ver algunas estrofas de la canción, en redes comenzó a circular de manera extraoficial una parte de la canción que coincidiría con su ruptura con el jugador catalán.

"Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo, haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía", se escucha en los fragmentos compartidos por los usuarios de las redes.

"Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos", completa la canción.

