Sin mencionar a Piqué: Shakira cambia la letra de La Bicicleta en concierto con Carlos Vives

La cantante colombiana, Shakira, sorprendió el fin de semana a su amigo y compatriota Carlos Vives durante uno de sus conciertos en Miami, Estados Unidos. Shakira apareció de sorpresa en el escenario sin que Vives se lo esperará para cantar 'La Bicicleta', éxito mundial de los cantantes en 2017.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de todos los presentes y los internautas que vieron el video, fue que la intérprete sigue en guerra contra Piqué, pues cambió la letra de la canción, ya que cuando Shakira estaba enamorada del exjugador del Barcelona lo mencionó en una de las estrofas. Tras la modificación de la letra, así es como Shakira se refiere al padre de sus hijos.

Los seguidores de la cantante, se percataron que la cantante realizó una modificación de la letra de la canción, pues en una parte se escucha la siguiente estrofa: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona".

Asimismo, esa frase no se escuchó en su más reciente interpretación de Shakira junto a Carlos Vives en Miami, pues la colombiana cambió en vivo la parte donde se refiere a Piqué y lo sustituyó por "ese tipo".

Por su parte, Carlos Vives explicó que estaba sin creer lo vivido junto a ella, y escribió en su cuenta de Instagram: "Me puedo retirar ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡Qué sorpresa!"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUGADOR DEL INTER DE MIAMI SE DISFRAZA... ¡DE GUARDAESPALDAS DE MESSI!