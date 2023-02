Super Bowl 2023: Rihanna brilló en el show de medio tiempo

Rihanna no necesitó de un artista para darle una sorpresa a todo el mundo. La cantante de 34 años apareció en medio del State Farm Stadium con lo que presumiblemente sea su segundo embarazo y se postró en lo más alto del estadio en lo que fue su esperado regreso a los escenarios.

No tenía ni un minuto del show de Rihanna cuando el mundo entero notó de inmediato el bulto en el abdomen de la cantante.

En redes sociales comenzaron a buscar explicación a lo que parecía más que evidente, la cantante incluso no hizo ningún movimiento fuera de lo ordinario o brusco, cuidando su estado de salud y el de la presunta criatura que ya crece en su interior.

Despues de 7 años de ausencia Rihanna regresa por la puerta grande y la cantante brilló como las grandes. Bitch Better Have My Money fue la canción que eligió para abrir su show, posteriormente sonaron Where Have You Been y Only Girl.

Run This Town, Umbrella y Diamonds fueron las canciones con las que cerró con broche de oro, cabe descatacar que la cantem también empresaria promocionó de manera muy sutil su marca de maquillaje (Fenty Beauty)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JASON KELCE CONSIDERA SU RETIRO DE LA NFL TRAS EL SUPER BOWL LVII