Super Bowl LVII: Patrick Mahomes, troleado con broma sobre Rihanna

Patrick Mahomes, quarterback de Kansas City Chiefs, tuvo una broma muy pesada que involucró a la cantante Rihanna, quien estará en el show de mediotiempo del Super Bowl LVII.

Brandon Marshall, exjugador de la NFL y actual analista de TV, cuestionó al quarterback en torno a que supuestamente la cantante había dicho que era el mejor lanzador que había visto en su vida.

Mahomes se quedó sorprendido y contestó que "Me hace sentir muy bien. La va a romper en el medio tiempo. Tengo familiares que creo que están más entusiasmados con el espectáculo de medio tiempo que con el juego. Todo lo que diga Rihanna es como el evangelio. Me alegro de que ella haya ido conmigo por ese honor".

Marshall confesó que todo era una broma: "Ella no lo hizo. Solo estaba jugando", a lo que Mahomes respondió que "Oh hombre, me tienes aquí sonriendo y sonriendo. No puedo creer que me hayas engañado con esa pregunta. Eso es todo en lo que estuve pensando el resto del tiempo".

Patrick Mahomes se encuentra recuperándose de una lesión que espera no le afecte en el Super Bowl LVII frente a los Filadelfia Eagles.

