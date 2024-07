¡Lo mejor de dos mundos! Taylor Swift y Roger Federer coincidieron en Suiza

The Eras Tour se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular sin comparación. Actores, actrices, deportistas, cantantes y hasta la realeza, como el Príncipe William, se han dado cita a la gira -la más taquillera de la historia- de Taylor Swift, quien esta semana coincidió con otra leyenda como Roger Federer.

Después de su presentación en Londres, donde sorprendió al subir al escenario a su novio Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Taylor visitó Dublín y Ámsterdam antes de llegar a Zúrich. La primera de dos noches en la capital de Suiza fue este martes 9 de julio y el tenista fue uno de los asistentes más destacados.

El ganador de 20 títulos de Grand Slam estuvo en el Letzigrund Arena junto con su esposa Mirka Vavrinec y sus hijos Myla, Leo Lenny y Charlene, quienes disfrutaron en familia del concierto de la que es, probablemente, la cantante más popular, exitosa e influyente de la actualidad.

Roger Federer en su 'era swifti'

Por medio de redes sociales, diferentes usuarias compartieron los momentos del tenista suizo previo y durante el concierto. En algunos videos se le vio disfrutar de canciones como 'Ready For It?', 'Style', 'All Too Well', entre otras, mientras que en otras fotografías se ve el momento en que su esposa Mirka se toma una "selfie" y cuando el tenista intercambió brazaletes de la amistad con algunas de las asistentes.

De hecho, en su cuenta de Instagram, Federer subió una historia con su muñeca y los brazaletes que le regalaron durante el concierto. Asimismo, compartió la fotografía que se tomó con la cantante tras el concierto. "En mi era swiftie", escribió el deportista suizo, en una publicación que fue reproducida por otras cuentas como la de ATP y Olympics.

En cuanto a Taylor Swift, este miércoles fue la segunda fecha en Zúrich, tras lo cual viajará a Italia para presentarse el 13 y 14 de julio en San Siro en Milan. Posteriormente tendrá siete fechas en Alemania, con tres noches en Gelsenkirchen, dos en Hamburgo y dos más en Munich, donde concluirá el 28 de julio.

Hasta ahora, la gira de la cantante en Europa ha regalado todo tipo de sorpresas, desde la presencia de Travis y Jason Kelce, hasta su coincidencia con Roger Federer. Por lo que no se descarta que en los próximos conciertos más personalidades del deporte se den la oportunidad de asistir a The Eras Tour.

