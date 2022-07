Tigres: Aficionado argentino 'copió' nuevo look de Nahuel Guzmán

La afición de Tigres se ha caracterizado por ser de las más pasionales en todo el país. Y es que los fanáticos dejan en claro el amor que le tienen tanto al equipo como a los jugadores de distintas maneras, desde dedicarle cánticos hasta incluso copiarles el look.

Tal es el caso de un pequeño aficionado de los regiomontanos, quien sorprendió a Nahuel Guzmán al término del entrenamiento, pues se hizo el mismo corte de cabello del arquero, el cual tiene unas líneas de tigre.

Al ver al fanático, el guardameta sudamericano no dudó en bajarse de su automóvil, saludarlo y posteriormente tomarse una foto con él. Y es que además el menor de edad llevaba una camiseta de la Selección Argentina, pues también es sudamericano.

"¿Te hiciste famoso, eh?, ¿pero te tiñó el mismo que a mí o no? Está buenísimo, ¿estuviste en el estadio el otro día, no? Me dijiste que eras argentino también", le dijo Nahuel al aficionado, quienes inmediatamente le pidieron que les sacaran una foto a los medios de comunicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESPOSA DE DANI ALVES SOBRE POSIBLE LLEGADA A PUMAS: "NO INVENTEN"