Tina Turner: El día que tocó en el Super Bowl, pero no en el medio tiempo

Tina Turner perdió la vida a los 83 años de edad, pero la Reina del Rock&Roll tuvo la oportunidad de incursionar en algunos eventos deportivos de orden internacional como fue el Super Bowl.

La cantante tuvo la oportunidad de ser parte del Super Bowl XXXIV, cuando fue parte del show previo al inicio del encuentro entre los San Luis Rams y los Tennesee Titans.

Tina Turner, la imparable cantante y artista que se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en las décadas de 1960 y 1970 y sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la edad adulta con la canción que encabezó todas las listas de éxitos “What's Love Got to Do With It”, ha fallecido a los 83 años de edad.

Turner falleció el martes en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

