Tom Brady: Gisele Bundchen reveló los sacrificios que hizo para apoyar al QB

Una de las parejas más estables del deporte es la que han formado Tom Brady, quarterback de los Tampa Bay Buccanners y la modelo Gisele Bundchen, pero no todo fue tan sencillo como parece.

Y es que en el documental 'Man in the Arena', se reveló lo que tuvo que hacer Bundchen para apoyar la carrera de Brady, después de que como mariscal de campo de los New England Patriots, perdió el Super Bowl XLII y al inicio de la siguiente temporada sufrió una fuerte lesión.

Entonces Bundchen vivía en la costa oeste de Estados Unidos y Brady en Boston, donde jugaba con los Patriots.

"Yo quería que él se sintiera realizado, yo me sentía bastante realizada con mi carrera, así que, sentí que estaba bien tomar el asiento trasero y querer que él tuviera todo el espacio que necesitara para tener su mejor rendimiento, porque sabía que no sería feliz si no lo hiciera. Le dije, ve y haz lo que amas y yo me encargo de la casa, los niños, los perros y todo lo demás. Me encargué de todo en la casa", dijo Bundchen en la serie.

Aunque tres años después volvería a perder el Super Bowl ante los Giants, la historia es conocida y Brady acumula siete campeonatos de la NFL.

