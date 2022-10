Tom Brady y Gisele Bündchen: Se divorciaron tras 13 años de matrimonio

Tom Brady y Gisele Bündchen han finalizado su divorcio, anunciaron el viernes, poniendo fin al matrimonio de 13 años entre dos superestrellas que alcanzaron respectivamente los pináculos de la moda y el fútbol.

Brady y Bündchen publicaron declaraciones en Instagram el viernes por la mañana, cada uno diciendo que habían llegado "amigablemente" a la decisión. Las verificaciones de los expedientes judiciales el viernes por la mañana en Tampa, Miami y West Palm Beach no mostraron de inmediato una petición de divorcio de ninguno de los miembros de la pareja, que tiene derecho a presentar una demanda en cualquier condado de Florida.

"La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y, aunque es, por supuesto, difícil pasar por algo como esto, me siento bendecido por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre", escribió Bündchen.

Ambos dijeron que sus prioridades estaban con sus hijos y pidieron privacidad."Llegamos a esta decisión de terminar nuestro matrimonio después de mucha consideración", escribió Brady. "Hacerlo es, por supuesto, doloroso y difícil, como lo es para muchas personas que pasan por lo mismo todos los días en todo el mundo".

El divorcio aterrizó en medio de la 23ra temporada de Brady en la NFL, y en medio de su primera racha de tres derrotas consecutivas en 20 años, pocos meses después de que el siete veces campeón del Super Bowl pusiera fin a su breve retiro. El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, que durante mucho tiempo había declarado su deseo de pasar más tiempo con Bündchen y sus tres hijos, anunció su salida del juego en febrero, solo para cambiar de opinión 40 días después.

"¿Qué más tienes que probar?" Bündchen le dijo a su esposo al margen después de su última victoria récord en el Super Bowl, como el propio Brady relató poco después de la victoria.

A pesar de que Brady inicialmente dijo que su retiro era una oportunidad para enfocar su "tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", parte de su motivación para regresar fue lo que ha denominado "asuntos pendientes" con los Buccaneers. El equipo no pudo llegar al Super Bowl la temporada pasada en su esfuerzo por repetir como campeones.

Bündchen le dijo a "CBS This Morning" en 2017 que estaba preocupada por su esposo después de que él sufrió una conmoción cerebral el año anterior. El entonces equipo de Brady, los New England Patriots, y el agente se negaron a responder a sus comentarios en ese momento, y un portavoz de la NFL dijo que no había registros de que hubiera sufrido una lesión en la cabeza. Brady dijo más tarde que prefería mantener su historial médico en privado.

"Quiero decir, no hablamos de eso", dijo Bündchen durante la entrevista. "Pero tiene conmociones cerebrales. Realmente no creo que sea algo saludable para nadie".

Más recientemente sostuvo que la caracterización en los informes de que estaba desesperada por que su esposo se retirara tenía connotaciones sexistas.

"Obviamente, tengo mis preocupaciones. Este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que estuviera más presente", dijo la supermodelo a la revista Elle en septiembre. "Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos tienen que tomar una decisión que funcione para (ellos). Él también necesita seguir su alegría".

Bündchen y Brady fueron presentados por un amigo en común y se casaron, dos veces, poco más de dos años después. Dijeron su primer "sí quiero" a principios de 2009 en una iglesia católica en Santa Mónica, California, ante familiares y amigos cercanos, seguido de una segunda boda igualmente pequeña en su casa en Costa Rica casi dos meses después.

Su hijo Benjamin nació más tarde ese año, seguido de una hija, Vivian, en 2012. Brady también tiene un hijo de 15 años, Jack Moynahan, de una relación anterior con la actriz Bridget Moynahan.

Bündchen, quien fue descubierta por un cazamodelos a los 13 años en Brasil, aseguró su lugar como una de las modelos mejor pagadas de la industria en la década de 2000 y se convirtió en un elemento básico de los tabloides, impulsado por una relación con Leonardo DiCaprio. Además de caminar por las pasarelas de los mejores diseñadores, apareciendo en campañas para marcas de la calle y de alta costura por igual, firmó como un ángel de Victoria's Secret y asumió pequeños papeles cinematográficos, incluso en "The Devil Wears Prada".

Dio un paso atrás del modelaje en 2015, renunciando al trabajo en pasarela y limitándose a unas pocas campañas publicitarias y portadas de revistas al año. Hizo una gran excepción, vistiendo un vestido brillante y una gran sonrisa en 2016 cuando cruzó una pista de 400 pies (120 metros) en los Juegos Olímpicos de Río mientras su compatriota brasileño Daniel Jobim interpretaba "The Girl from Ipanema".

Desde que redujo sus compromisos como modelo, se ha dedicado al activismo ambiental, particularmente con respecto a la conservación de la selva amazónica, y empresas comerciales como el cuidado ecológico de la piel y una línea de lencería. También ha hablado sobre la salud mental, revelando ataques de pánico debilitantes que, según dijo, la hicieron contemplar el suicidio y criticando los estándares de belleza poco realistas.

Por encima de todo, Bündchen le dijo a Elle, su principal prioridad era su familia."He hecho mi parte, que es (estar) ahí para (Tom). Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crezcan y estén allí apoyándolo a él y a sus sueños", dijo. "Ver a mis hijos tener éxito y convertirse en los hermosos pequeños humanos que son, verlo triunfar y sentirse satisfecho en su carrera, me hace feliz. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso".

Después de años en Boston, donde Brady jugó para los Patriots, y luego mudarse nuevamente a Tampa con él en 2020, dijo que tenía sus propios planes: "Tengo una gran lista de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer. A los 42 años, me siento más conectado con mi propósito".

Brady cumplió 45 años en agosto, cuando dejó a los Buccaneers durante 11 días por razones personales no especificadas. El equipo apoyó la licencia, calificándola como un descanso planificado previamente acordado antes del inicio del campamento de entrenamiento en julio.

Brady, tres veces MVP de la NFL y líder de todos los tiempos de la liga en yardas por pase y touchdown, firmó un contrato de 10 años por un valor de $ 375 millones para convertirse en el principal analista de fútbol americano de Fox Sports una vez que cuelgue sus tacos. Cuándo será eso aún es incierto: mientras que Brady había expresado su interés en extender su carrera como jugador más allá de sus 40 años si se mantenía saludable, su ahora ex esposa tuvo una idea diferente en 2017.

"Ese tipo de agresión todo el tiempo, eso no puede ser saludable para ti", dijo durante la entrevista con CBS. "Estoy planeando que esté sano y haga muchas cosas divertidas cuando tengamos 100 años, espero".

