Tyson sobre bofetada de Smith a Rock en los Oscar 2022: 'Yo le hubiera dado un puñetazo'

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022 sigue dando de qué hablar, y es que muchos se han pronunciado en cómo hubieran reaccionado ante la "broma" que hizo el presentador en contra de Jada Pinkett, esposa del actor, entre ellos el expeleador Myke Tyson.

Ric Flair, ex luchador de la WWE junto a 'Iron Mike' hablaron sobre lo sucedido en los premios de la Academia en el podcast del expugilista en el que se comentó que Tyson hubiera soltado un puñetazo a quien hablara mal de su esposa.

"Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada", comentó Flair.

"Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también sería más de un puñetazo", añadió el excampeón del boxeo.

Más tarde Tyson recomendó al 'Príncipe de Bel Air' consumir gomitas de marihuana para relajarse, producto que el exboxeador lanzó a la venta hace algunas semanas.

"Creo que Will necesita comer alguna y simplemente relajarse".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO: RICARDO SALINAS PLIEGO ASEGURÓ QUE PODRÍA FICHAR A CR7 PARA EL MAZATLÁN