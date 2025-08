¡Uno más! Narrador estrella de Fox Sports anuncia su salida de la empresa

El reconocido narrador deportivo Ricardo Sales anunció oficialmente su salida de Fox Sports México, luego de un año de trabajo narrando partidos de la Premier League. La noticia la compartió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de agradecimiento, destacando el valor de la experiencia que vivió dentro de la televisora.

"Hoy me despido de Fox Sports. Fue poco tiempo, pero suficiente para aprender de grandes profesionales. Un año lleno de cambios que me obligaron a reinventarme y a ser mejor. Créanme que no es fácil encontrar un lugar donde crean en ti. Fox Sports fue ese lugar. ¡Gracias!", escribió Sales.

Su llegada a Fox Sports se dio en 2024, luego de cerrar un ciclo importante en Paramount+. Su paso por la cadena fue parte de una estrategia para fortalecer la cobertura de futbol internacional, especialmente de la liga inglesa, tras adquirir experiencia valiosa en otras plataformas de streaming y televisión.

Su trabajo en Paramount+

Antes de llegar a Fox, Ricardo Sales formó parte de Paramount+ durante dos temporadas completas, desde mediados de 2022 hasta mayo de 2024, desempeñándose como uno de los narradores principales de la Premier League en México y Centroamérica. Su estilo dinámico, conocimiento táctico y tono cercano con la audiencia lo posicionaron como una de las voces más reconocibles del futbol inglés en la región.

Durante su tiempo en Paramount+, fue compañero del también narrador Christian 'Tibu' Elguea, con quien consolidó una dupla ampliamente celebrada por los aficionados del futbol europeo. Ambos comunicadores se integraron a Fox Sports en paralelo, manteniendo su rol como narradores de la Premier, ahora bajo otra casa televisiva.

