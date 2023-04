Uriel Antuna fue el encargado de abrir el marcador este sábado en el Estadio Akron cuando las Chivas y el Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 16 del Clausura 2023.

El Brujo anotó su quinto gol de la temporada ante el Rebaño Sagrado y la emoción se apoderó de Penélope García, pareja del futbolista, pues mandó unos recaditos a través de sus redes sociales haciendo referencia al pasado de Antuna.

“No es venganza es karma”, escribió en su cuenta de Twitter.

No es venganza es karma — Penny Garcia (@penelopegarcia9) April 23, 2023

EL FESTEJO DE ANTUNA

Luego de anotar este sábado, Uriel besó el escudo de Cruz Azul y le restregó el gol a la afición que antes coreaba su nombre.

“Simplemente fue cantar el gol a mi equipo (Cruz Azul), pero no a mi ex equipo (Chivas), entonces yo creo que fue más por ese lado, al final de cuentas hubo algunas personas que se lo tomaron muy personal pero no fue así, fue más la euforia del partido, del gol”, explicó el jugador celeste cuando anotó ante el conjunto Rojiblanco en el Apertura 2022.

A pesar de perforar las redes, Antuna no pudo evitar la caída de los celestes; el partido se lo llevó Chivas 2-1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ SORPRENDE CON SU NUEVA LÍNEA DE ROPA