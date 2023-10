Valtteri Bottas presume colección de ropa para el Gran Premio de México

Valtteri Bottas sorprendió al público mexicano con increíble colección de ropa para el Gran Premio de México. El piloto finlandés, junto con su esposa Tiffany Cromwell y la escudería Alfa Romeo, revelaron este martes el diseño de "Bo-Taco Truck".

La colección está formada por una playera y una gorra que hacen juego en dos diferentes colores, rosa pastel y verde pistache. La playera muestra un bordado en la bola del pecho con la leyenda "The Bot-Taco Tuck" y un pequeño food-truck bordado, mientras que en la espalda contiene un gran taco estampado con la leyenda "I'm Here For The Tacos", que en su traducción al español significa "Estoy aquí por los tacos".

Por su parte, las gorras es de cinco paneles e incluye el mismo food truck con la leyenda"The Bot-Taco Tuck" y el número 77 que el ganador de 10 Grandes Premios utiliza en pista.

El diseño de la colección estuvo a cargo de Tiffany Cromwell, esposa de Bottas, quien además de ser ciclista profesional, tiene de hobby crear diseños para la ropa del piloto de Alfa Romeo.

Tanto la gorra como la playera se pueden encontrar en https://www.code-zero.com/racing/alfa-romeo-f1/valtteri-bottas/ y su costo es de:

Playera: 40 euros (unos 773.97 pesos mexicanos)

Gorra: 47.50 euros (unos 918.94 pesos mexicanos)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - ¿MÁS EMOCIÓN EN LOS SPRINT DE LA F1? SE PLANTEA DAR UN PREMIO DE UN MILLÓN DE DÓLARES