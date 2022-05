Valverde sobre ganar la Champions League: "Estoy dispuesto a dar a mi mujer con tal de ganar"

A tan solo unos días de que se lleve a cabo la Final de la Champions League entre Liverpool y el Real Madrid, algunos aficionados e incluso los propios jugadores ya comenzaron con las apuestas sobre quien levantará la 'orejona'.

En este sentido, Federico Valverde, no se quedó atrás y en entrevista para medios españoles mencionó lo que daría por conquistar el título: “Muchísimas cosas… Todo, creo. Es un trofeo único para cualquier jugador del mundo. Estoy dispuesto a dar muchísimas cosas. Menos a mi hijo… Capaz que a mi mujer sí la doy, ¡No, no, es broma! Pero daría muchas cosas, no todos los días se puede conseguir jugar una Final. Ojalá podamos levantar el título”, dijo el jugador uruguayo.

Por su parte, Mina Bonino, esposa de Valverde, quien es periodista deportiva, no se quedó callada y decidió tomar el comentario como broma por lo que a través de su cuenta de Twitter respondío: "No lo juzgo. Si River ganase otra Libertadores también lo entregó a él, hay que sacrificar amigos, todo sea por la 14".

La Casa Blanca y los Reds disputarán la Final de la Champions League el sábado 28 de mayo en el Stade de France, en París, por alzarse con su Orejona número 14 y 7, respectivamente.

