Vanessa Huppenkothen sobre su salida de Televisa: 'Me sentía frustrada y estancada'

A un par de años de su salida de Televisa, Vanessa Huppenkothen dio detalles sobre la decisión de su partida, asegurando que las cosas no salían como ella lo esperaba ante la falta de oportunidades en los proyectos que ella anhelaba.

"Yo pedía cosas para hacer que no se me estaban otorgando, quería estar en un noticiero y lo pedí mucho tiempo, me ponían a hacer toros y no me gustan", indicó la conductora en charla para el canal de YouTube con Antonio de Valdés.

"Ya estaba frustrada y estancada, luego me ofrecieron ser conductora del programa 'Hoy', pero los deportes son lo mío. Mi paso a ESPN fue como el de un futbolista del que compran su ficha, todo terminó cordialmente, nadie me corrió ni demandé a nadie", apuntó Vanessa.

Hoy en día, a sus 37 años, la conductora sigue en las filas de ESPN involucrada no sólo en sus pasiones, el futbol o el tenis, sino en más deportes y coberturas.

