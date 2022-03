Video: Alberto Lati celebró de manera efusiva la remontada del Real Madrid ante el PSG

La remontada que consiguió el Real Madrid este miércoles para eliminar al París Saint-Germain de la Champions League con Karim Benzema de protagonista, ocasionó mucha felicidad en los aficionados del conjunto merengue. En esta ocasión, Alberto Lati acaparó reflectores con su peculiar celebración.

El periodista deportivo fue captado por las cámaras de seguridad que se encuentran en las instalaciones de Fox Sports corriendo por los pasillos y saltando de alegría.

Lati compartió el momento a través de sus redes sociales y mencionó: "Esto me pasa cuando remonta al Madrid. Salí de control".

Esto me pasa cuando remonta al Madrid. Salí de control. El video cortesía de las cámaras de vigilancia de @FOXSportsMX pic.twitter.com/8PwXqqvO7M — Alberto Lati (@albertolati) March 10, 2022

Asimismo, durante el programa de Fox Sports Radio, Alberto destacó: "Me descontrolé, me emocioné y me dejé llevar".

Es importante recordar que el Real Madrid se sobrepuso a un 0-2 global gracias a la increíble actuación de Karim Benzema, quien consiguió un Hat-Trick con el cual, el conjunto merengue superó al PSG y avanzó a los Cuartos de Final de la competición europea.

Tras ese resultado, el conjunto español aún mantiene la ilusión de conseguir el doblete; LaLiga - la cual lideran - y Champions League.

