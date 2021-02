Video: Bad Bunny golpeó y encaró a The Miz en Elimination Chamber

La rivalidad entre Bad Bunny y The Miz comienza a calentarse, sobre todo después de Elimination Chamber la noche de este domingo, evento desde el cual ambos personajes poseen ya un campeonato.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso se presenció antes del coronamiento de The Miz, pues este encaró tras vestidores al cantante y el Conejo Malo no dudó en soltarle una bofetada.

Si bien esta no es la primera ocasión que este par llega a los golpes, esta situación podría dar inicio a una rivalidad serie de cara al magno evento Wrestlemania, por celebrarse a inicios de abril.

La imagen de inmediato se viralizó dando la vuelta al mundo en segundos, cobrando aún más relevancia cuando The Miz terminó la noche levantando el campeonato de la WWE tras canjear su maletín de Money in The Bank ante Drew McIntyre.

