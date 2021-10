Video: Canelo Álvarez presumió lujosos shorts con diamantes incrustados

Saúl Álvarez no pierde el estilo ni cuando se prepara para una importante pelea, por lo que esta vez presumió sus lujosos shorts con los que entrena.

El Canelo lució sus pantalones cortos marca Dolce & Gabbana y que además están adornados con diamantes marca Swarovski.

“Son (diamantes) Swarovski. Me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad en que entreno a gusto con ellos. Me siento especial.

“Venir desde abajo y hacer lo que estoy haciendo, ser el número uno, hacer historia, creo que todo mundo respeta eso. En el boxeo debes tener mucho carácter para llegar a ser, si no lo tienes, si no tienes el instinto de ser peleador puedes llegar, pero no es lo mismo", mencionó el azteca en All Access, programa especial de ShowTime Boxing que cuenta el día a día de Álvarez y Caleb Plant.

El boxeador tapatío y el estadounidense se medirán el próximo 6 de noviembre en el MGM Garden de Las Vegas, Nevada.

