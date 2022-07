Video: Joven llamó 'Leonardo' a Lionel Messi y se hizo viral

Lionel Messi sigue disfrutando de sus días libres antes de reportar con el París Saint-Germain de cara a una nueva temporada.

La Pulga, acompañado de su esposa Antonela y sus amigos Luis Suárez y Cesc Fábregas con sus respectivas familias, disfrutaron de las playas de Ibiza.

En esta playa una usuaria de Tik Tok grabó un video en el que ve al astro argentino del futbol, pero lo llamó 'Leonardo' en lugar de Lionel Messi y se hizo viral en redes sociales.

Ahí está LEONARDO Messi pic.twitter.com/d5foiQI7t2 — Pedro Antonio Flores (@hagala_) July 3, 2022

"Vine a ver a David Guetta a Ushuaia (Discoteca) en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer”, relataba mientras filmaba en modo selfie. Acto seguido, dio vuelta la cámara y enfocó al sector VIP: “O sea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”, se le escuchó decir a la usuaria @Solgon11 de Tik Tok.

El video comenzó a recorrer las redes sociales y no sólo en Tik Tok, sino en Twitter los usuarios no perdonaron a la joven por cambiarle el nombre al futbolista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ: MUNDO DEPORTIVO FELICITÓ AL MEXICANO POR REMONTADA EN SILVERSTONE