Video: Neymar filtró por accidente el número telefónico de Richarlison en transmisión en vivo

La relación entre Neymar Jr. y Richarlison Andrade va más allá de su conjunción dentro del terreno de juego con la selección de Brasil, pues ambos atacantes son buenos amigos fuera de las canchas.

Sin embargo, Neymar tuvo un penoso accidente en plena transmisión de Twitch en la que reveló, sin querer, el número telefónico de su compañero y atacante del Everton cuando se burlaba de la expulsión que sufrió en el juego ante el Liverpool.

"Ay, ¿qué hiciste ayer? ¿Volaste, hombre?", le dijo Neymar entre risas a Richarlison, quien respondió: "¿Qué hice ayer? Me expulsaron...".

"Creo que accidentalmente filtré tu número...", añadió la estrella del París Saint-Germain. "Estás loco, ¿eh? Chicos, el que me llame aquí lo voy a bloquear. No me llamen", contestó el jugador del Everton.

Más tarde, en redes sociales, Richarlison le reclamó a Neymar por su indiscreción. "5 minutos y ya tengo más de 10 mil mensajes. Gracias @neymarjr".

